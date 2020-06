El CSD despeja dudas: "No se puede ir a los estadios"

En el fútbol español, hay tres entes importantes que decidirán cuándo vuelven los aficionados a las gradas. Son la Real Federación Española de Fútbol, LaLiga y el Comité Superior de Deportes. Pero es este último organismo el que tiene la última palabra, así que se antoja clave escuchar a su presidenta, Irene Lozano.

En una entrevista con 'Radio Marca', zanjó el debate: "Hubo confusión instigada por algunos clubes la semana pasada, pero la decisión del público la toma el CSD. No se puede ir a los estadios y los clubes son responsables de que no haya aglomeraciones".

Esto echa por tierra las últimas declaraciones de clubes y mandatarios a favor de que volviera a haber público. El propio Javier Tebas metió presión a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para que algunos estadios se fueran llenando. Las Palmas y el Celta, por ejemplo, se mostraron a favor.

La presidenta del CSD, respecto a cómo tuvo que mediar entre Tebas y Rubiales en sus últimas reuniones, dijo: "Más que filosofía, para sentarme con Tebas y Rubiales, lo que me hizo falta fue diplomacia. Era una cuestión de sentido común y ellos han hecho lo más importante, han sido muy constructivos".

"En cuanto a ellos, prefiero quedarme con lo último que sucedió y con que han sido capaces de mantener el tono amistoso ante las discrepancias", añadió. Se espera que estos consensos sigan produciéndose, pero, en caso de que no los haya, ella tomará la decisión final.

¿Y por qué el fútbol femenino no puede volver todavía? "No podemos correr antes de andar ni engañar a la gente. Ahora mismo, las únicas ligas profesionales son la ACB y la Primera y Segunda de fútbol. La Liga femenina no es profesional y la decisión recae en la RFEF".

Sobre la posible candidatura de Iker Casillas a las elecciones de la Federación, aseguró: "Si Casillas se presenta a las elecciones de la Federación, es algo que debería decir él. Yo intento mantener la mayor neutralidad posible... Entrevistadlo un día y se lo preguntáis".