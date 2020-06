El CSD ya trabaja en los informes necesarios para profesionalizar la Liga Femenina

En respuesta a los grupos parlamentarios que preguntaron por el anuncio de la Federación de Fútbol sobre la profesionalización de competiciones femeninas, Lozano insistió en que "cualquier reforma se tiene que adecuar a los requerimientos legales" y en que "para que una liga se convierta en profesional necesita una serie de informes, deportivos y financieros, sobre los que ya está trabajando el CSD".

"Que no se generen expectativas falsas y no se genere una burbuja mediática. El convenio femenino es el punto de partida, no de llegada, para construir un excelente modelo deportivo. No debemos dar a las deportistas gato por liebre. Eso implica tener en consideración la cantera, las niñas que en el futuro serán futbolistas profesionales y también la afición que genera el fútbol femenino", afirmó.

También se refirió a que "todos los clubes deben ser sociedades anónimas deportivas y hay unos cuantos que no lo son" y al diálogo que el CSD mantiene tanto con la Federación de Fútbol (RFEF) como con la Asociación de Clubes "para que esa consideración se haga desde el más absoluto rigor".

"El fútbol femenino es un tema de fondo, una carrera de largo recorrido, en la que este gobierno está comprometido", aseguró Lozano que aludió también al compromiso del ejecutivo con el deporte femenino en general.

En su opinión "aún existe una profunda brecha de género en el deporte" y desde el CSD se va a impulsar "la participación de las mujeres en la práctica deportiva, también en los cuadros técnicos, en la gestión, en la dirección de las organizaciones deportivas, en la mejora de la regulación de las condiciones laborales de las deportistas y en facilitar la conciliación de su vida deportiva y personal y fomentar el asociacionismo entre las mujeres deportistas.

Lozano también destacó el primer plan de igualdad del CSD que acaba de implementarse para la promoción de la práctica deportiva en igualdad, el incremento de entrenadoras, técnicas y juezas, el aumento de la presencia de la mujer en puestos de liderazgo en organizaciones, la prevención de la violencia contra las mujeres y la comunicación en clave de género y el protocolo de prevención y detección de acoso en CARs y en federaciones y clubes.

"Las deportistas españolas obtuvieron en Río 2016 más medallas que los hombres y el número de licencias femeninas con respecto a las masculinas se ha incrementado de manera significativa. Son un indicador de cómo emerge una realidad que siempre ha estado ahí y que cada vez resulta más difícil invisibilizar", subrayó.