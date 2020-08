El CTA suspende la pretemporada arbitral por el coronavirus

Este año no habrá concentración de pretemporada para los árbitros de Primera y Segunda. El CTA ha decidido suspenderla, ante el inminente inicio de la Liga y por la pandemia en sí misma.

Tal y como informa Ramón Fuentes en 'Sport', este año no habrá pretemporada arbitral. No al menos en grupo. Estaba prevista para el 2 de septiembre, en el Parador Nacional de San Ildefonso, Segovia, pero no se llevará a cabo.

El CTA, tras analizar la situación, ha decidido suspenderla. La Liga va a comenzar en breve, y además, juntar a todos los árbitros en un mismo lugar, con el coronavirus acechando, resulta muy arriesgado.

La aparición de un solo positivo podría poner a todo el cuerpo arbitral en cuarentena, con el comienzo liguero a la vuelta de la esquina.

No habrá concentración, pero sí pretemporada, claro está. El CTA, desde que comenzó la pandemia, ha sometido a los árbitros a un intensivo control de su estado físico, asegurándose que, hasta durante el confinamiento, se mantuvieran en plena forma.

Y, además, la formación para el uso del VAR este curso no es tan importante, pues todos, salvo los árbitros y asistentes ascendidos desde Segunda B, ya conocen la herramienta.