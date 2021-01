El cuarto árbitro avisó a Iraola en el 2' de que acabaría expulsado

Iraola fue expulsado en el partido del Rayo Vallecano contra el Mallorca en casa y él sabía que era posible que así fuera desde el minuto 2, cuando se lo dijo el cuarto árbitro. Él mismo lo contó en la rueda de prensa posterior al duelo. Repasó además otras jugadas polémicas.

"El cuatro árbitro me dijo en el minuto 2 que tenía pinta de que me iba a la calle y tenía razón. No he menospreciado al árbitro ni le he dicho nada, pero he levantado los brazos. Sabía que tenía que estar quieto y parado en mi sitio, pero, a veces, es imposible", explicó.

"Nos pasa a todos los entrenadores, pero que nos expulsen por eso... No sé. Te pueden advertir con una amarilla. Eso hubiera bastado. Lo malo es que tengo que estar dos partidos fuera del banquillo", dijo además. Sobre el posible penalti a Isi, dijo: "Evidentemente, le han pegado. No lo habrán considerado suficiente para pitar penalti".

Más centrado en lo meramente futbolístico, analizó: "El inicio nos ha marcado el encuentro. Siempre es muy difícil remontar un resultado así y más contra un equipo como el Mallorca. Han sido errores nuestros, sobre todo los dos primeros. Lo hemos intentado, pero, al final, se nos ha hecho largo el partido".