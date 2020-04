El Cucho espera que la pandemia sirva para ser mejores personas

El Cucho Hernández ofreció unas declaraciones recogidas por 'AS' en las que se mostró optimista con la evolución de la sociedad después del confinamiento, considerando que aprenderemos a ser mejores personas cuando todo esto pase.

"De esta situación todos aprenderemos a ser mejores personas, a valorar el día a día y a vivir cada día al máximo, estar con una sonrisa y después de esto tenemos que ser mejores, aprender y sacar siempre lo positivo, lo haré yo y espero que lo haga todo el mundo", comentó el jugador del Mallorca.

Además, se sintió afortunado por poder entrenar desde casa: "Nosotros no nos podemos quejar, contamos con muchas herramientas para poder hacer nuestro trabajo, entrenar y cuidarnos, hasta ahora todo ha ido muy bien aunque esperamos que no dure mucho más tiempo esta situación, pero si hay que seguir con esta dinámica, pues lo haremos de la mejor manera".

"Me dicen que los 20 años se van muy rápido, de los 20 a los 30, y trato de disfrutarlo de la mejor manera y lo celebramos muy bien con mis padres y mi novia que me dieron una sorpresa, me cantaron el cumpleaños feliz y casi no me hicieron notar la situación que estamos viviendo, les estoy muy agradecido por ello", explicó sobre cómo pasó su cumpleaños el pasado 22 de abril.

"Todo es mucho mejor cuando estás acompañado, todo se lleva mejor, si hubiese estado solo se me hubiese complicado muchísimo, y cuando nos agobiamos pensamos en las personas que lo están pasando mal y tienen que salir a arreglar su vida, salir a trabajar como si no estuviese pasando nada y eso nos impulsa a estar bien, a estar con una sonrisa, y eso es importante", sentenció.