El Cuco cree que el problema del Oviedo es la puntería

El entrenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, en aislamiento por ser contacto de un positivo, señaló que, aunque está satisfecho con sus jugadores, "hay que ser ambicioso y estar abierto a mejorar la plantilla si hay la posibilidad".

El navarro es consciente de lo importante que es ganar este sábado a un Albacete que llega en racha, pero matizó también que, pase lo que pase en dicho encuentro, "quedará aún mucho por delante".

"Hemos tenido opciones de sacar los últimos partidos adelante, pero no hemos sido capaces y esa es la realidad. Es más una cuestión de acierto y confianza que de presión por alcanzar el 'play off', hemos marcado poco para lo que hemos generado", comentó en referencia a los empates ante Mallorca, Málaga y Logroño.

Ese último reparto de puntos en Las Gaunas y sin goles es el partido que menos gustó a un Ziganda que prepara la visita del Albacete tras tener que someterse a una cuarentena por ser contacto estrecho de un caso positivo de COVID-19, siguiendo los entrenamientos de su equipo por 'streaming' y compartiendo reuniones telématicas con Arostegi y el vestuario.

"Al partido vamos a llegar en perfectas condiciones, uno quiere estar en primera línea pero también es verdad que no estar allí físicamente me permite ver otros detalles a través del streaming y al Albacete lo conocemos y hemos visto, el partido lo prepararemos igual", aclaró Ziganda, que está aislado pero sin síntomas y a la espera de saber si es o no positivo.

Ziganda reconoció que se plantea la vuelta a la titularidad de Tejera en un duelo en el que el estado del terreno de juego no afectará al once y sí al planteamiento, ya que será sobre la marcha cuando decidan "si está para circular o si es mejor jugar por fuera o por dentro".