El curioso amuleto con el que Luke Shaw superó su pesadilla con Mourinho

Luke Shaw está firmando una gran temporada en el Manchester United, equipo en el que ya lleva siete temporadas. Su rendimiento le ha hecho convertirse en uno de los mejores laterales izquierdo de la Premier League.

Un gran momento para el internacional inglés después de la pesadilla que vivió con José Mourinho como entrenador. En unas declaraciones ofrecidas a 'Sky Sports', recordó cómo fue aquel duro momento.

"No quiero quedar como un chico que no pudo manejar la presión porque en un club como el Manchester United siempre vas a estar bajo presión y eso te hace mentalmente muy fuerte. Pero en ese momento no tenía confianza. La había perdido. Y todo cambió con Solskjaer, que me la ha devuelto. Disfrute y confianza son las dos cosas principales que se necesitan en un terreno de juego y ahora las tengo", explicó.

Además, reconoció que el nacimiento de su hijo ha cambiado por completo su vida: "Ha cambiado por completo toda mi vida. Obviamente, para mejor. Es brillante y está creciendo muy rápido. Se emociona ahora cuando tengo que irme. He tenido la suerte de pasar mucho tiempo con él. Siempre me aseguro de tener puestos los calcetines con su foto que me regaló mi novia. Son como mis calcetines de la suerte".

Y pese a que fue elegido mejor jugador del United en la temporada 2018-19, él mismo reconoció que no estaba en su mejor momento: "No estaba cerca de mi mejor nivel. Si te soy sincero, fue una mala temporada para todos, aunque quizás destaqué un poco más que el resto. No fue nada especial. Ahora sí que es mi mejor momento, estoy disfrutando y eso es lo más importante: disfrutar del fútbol".

Finalmente, habló sobre Solskjaer, del que solo tiene buenas palabras: "Solskjaer me ha empujado a un nuevo nivel. Desde que llegó él, la diferencia es total. Su gestión del vestuario no es peor que la de nadie. Su manera de hablar a los futbolistas saca lo mejor de nosotros. Maneja las situaciones perfectamente según se necesita en un club como el Manchester United, quita presión a los jugadores y a veces la asume él. A veces no es justo porque los que estamos en el césped también tenemos la culpa".