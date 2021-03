El curioso caso de Ricard Pujol: no ha debutado y ya le han expulsado

Hay un canterano del Espanyol que todavía no ha debutado, pero que ya ha visto una tarjeta roja. Se trata de Ricard Pujol, presente en algunas convocatorias de Vicente Moreno, aunque aún sin minutos menos por un partido de Copa. Fue protagonista negativamente contra el Mirandés.

En el minuto 73, el árbitro, Jon Ander González Esteban, estaba amonestando a Sergi Darder. El joven no estuvo de acuerdo con su decisión y se quejó mucho desde la grada, donde los suplentes 'pericos' veían el choque a la espera de que se requiriera su entrada al campo.

Al colegiado no le gustaron sus formas, así que se acercó y le mostró la roja directa. Esto confundió mucho a los presentes, primero porque no creyeron que fuera para tanto, y segundo porque varios fans no le conocían y no pudieron identificarle en la retransmisión televisiva.

El acta da más detalles sobre la acción: "En el minuto 73, el jugador (31) Pujol Amat, Ricard fue expulsado por el siguiente motivo: por levantarse del banquillo ubicado en la grada con los brazos en alto y protestando a viva voz una de mis decisiones".

Para los más curiosos, este es el enlace del acta de la RFEF