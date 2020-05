El dardo de Benedetto a River y el recuerdo a Boca

La rivalidad entre Boca Juniors y River Plate traspasa fronteras. Llegó en esta ocasión hasta Francia, donde juega un Darío Benedetto que perdió la final de la Libertadores con el 'Xeneize'.

El argentino fue cuestionado por el estado anímico del equipo tras la derrota en Madrid. "Boca nunca murió porque es el único grande que nunca descendió", dijo, dejando un recado además a River.

"No va a morir nunca Boca, es lo más grande que hay. Soy un agradecido de la vida de haber jugado una final con Boca, aunque la hayamos perdido con River. Hay muchos que sueñan con jugarla y no se les da en toda su carrera", añadió en 'FOX Sports'.

Benedetto confesó que "dolió muchísimo en su momento", pero que se siente "afortunado de haber jugado una final de Libertadores con Boca". "No se pudo dar, teníamos que darle vuelta a la página. Nos hubiera gustado ganarla y, por el ambiente que había en el vestuario, lo merecíamos", aclaró.

"No es una espina pero sí una enseñanza. Ojalá que en algún momento nos podamos volver a cruzar y jugar otra final, y si no es con River no importa. Nos ganaron dentro del campo y bien. En el segundo tiempo, cuando Gallardo hace los cambios, nos faltó acomodarnos", aseveró.

El delantero argentino explicó su salida al Olympique de Marsella. "Yo le dije al presidente que mi sueño era jugar en Europa y hacerlo en la Champions League. Por suerte ahora lo estoy cumpliendo. Quisiera volver con el hambre que tuve siempre que me puse esa camiseta. Por eso no sé si es el momento", terminó.