El dardo de Joaquín a Koeman en 2008: "Se ha ido con un dineral sin despedirse"

Corría el año 2008 cuando Koeman fue cesado del Valencia tras una mala temporada. Logró la Copa del Rey y efectuó una criba en el vestuario -apartó a tres vacas sagradas, algo parecido a lo que quizá tenga que hacer en el Barça- que acabó con resultados desastrosos. Joaquín estuvo allí.

El actual capitán del Betis, una vez cesado su entrenador, habló en una rueda de prensa en la que no se cortó ni un pelo. Criticó sus formas a la hora de dejar de lado a los capitanes, dejó claro que no aprendió nada de él y comentó lo que le gustaba el vino.

"Lo primero que hace es apartar a tres futbolistas, que sabía que eso es una bomba para el vestuario y, bueno, así nos ha ido. Ya me gustaría a mí haber sido la mitad de listo que él porque, habiéndose llevado seis o siete millones de euros en cinco meses, pues imagínate", comenzó diciendo el andaluz.

"Yo sigo siendo futbolista del Valencia Club de Fútbol y él no está. Eso lo dice todo. ¿Que si le gustaba mucho el vino? Sí, un poquito. Estábamos a dos puntos del primero y se fue dejando al equipo a dos puntos del descenso. Se ha ido con un dineral sin despedirse de la plantilla. Afortunadamente, ya no está. Yo estoy j*dido porque está claro que él me ha j*dido. Para mí, la etapa de Koeman, para nada ha sido positiva en mi vida", concluyó.