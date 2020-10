El dardo de Laporta al Madrid y los árbitros tras el codazo a Messi

La polémica acción del Getafe-Barça entre Nyom y Messi, en la que el zaguero propinó un duro codazo al astro argentino, ha generado muchas reacciones, entre ellas la de Joan Laporta.

El ex presidente del Barcelona, y más que posible candidato en las próximas elecciones del club, no pudo entender cómo el colegiado no mostró la tarjeta roja al jugador del cuadro madrileño.

"¡Es clamoroso el codazo a Messi! Era tarjeta roja y no le ha sacado ni amarilla", comenzó el antiguo mandatario azulgrana en su cuenta personal de Twitter.

En la publicación, buscando una explicación a este hecho, Laporta aprovechó para mandar un dardo al eterno rival y sembrar dudas sobre la buena fe de los colegiados.

"Debe ser que el árbitro está enfadado porque ha perdido el Real Madrid. Cuánto trabajo tendremos que hacer..", concluyó el catalán de manera enigmática.