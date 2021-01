El dardo envenenado de Romero a Independiente

Defensa y Justicia hizo historia este sábado 23 de enero al proclamarse campeón de la Copa Sudamericana 2020. Un título más que merecido que tuvo como gran protagonista a Braian Romero.

El atacante fue el máximo goleador de un torneo que le ha hecho resurgir tras un paso oscuro por Independiente, donde nunca llegó a convencer.

Ahora, con el título bajo el brazo y la mochila cargada de dianas, Romero le lanzó un pequeño dardo a la directiva del ' Rojo', que le obligó a buscarse un nuevo destino en plena crisis del coronavirus.

"En la pandemia me tocó que no me tuviesen en cuenta, fue un golpe duro, tuve que buscar club, tuve que elegir... Y estoy feliz por lo que elegí, hoy dio sus frutos. Sabía que este era el club, así que estoy muy feliz por la decisión que tomé", explicó.