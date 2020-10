El DC United se posiciona como vía de escape para Özil

El DC United se acaba de convertir en la principal vía de escape de Özil en caso de que intente marcharse del Arsenal, con el que no está inscrito ni para Premier ni para Europa League. 'The Sun' afirma que el club americano podría intentar ficharle en el mercado invernal.

El jugador tiene contrato hasta 2021, conque habría que hacer una oferta. Esta tendrá que rondar los 8,4 millones de euros para tener éxito, pues es su valor de mercado, tal y como estiman los parámetros de ProFootballDB. Otra opción es aguardar a que quede libre.

Se espera que, en caso de que le lleguen propuestas, la directiva 'gunner' no vea con malos ojos dejarle salir. Al fin y al cabo, no va a poder participar en duelos oficiales esta temporada en un principio y, si no le venden, tendrán que ver cómo se marcha gratis cuando acabe su vinculación.

La opción de marcharse a la MLS ya está sobre la mesa de Özil, que ha pasado de estar entre los mejores de España y de Inglaterra a sobrar en el Arsenal. Él mismo mostró su descontento respecto a cómo le está tratando un equipo en el que lleva desde la temporada 2013-14.