El debate Lenglet-Umtiti sigue abierto

Desde que Quique Setién llegó al Barcelona, Samuel Umtiti ha recuperado un hueco en el once que con Ernesto Valverde parecía asegurado para Clement Lenglet. Y es que por en el otro lado no hay dudas: ante los pocos efectivos, Piqué es el fijo y quien varía es el central zurdo.

Sucede que el debate se ha avivado en los últimos días, ya que Umtiti, que ha disputado las citas grandes (Nápoles y el 'Clásico'), ha vuelto a dejar unas dudas que parecía empezar a despejar.

El partido ante el Real Madrid en el Bernabéu era una meta clave para ambos y fue Umtiti quien lo jugó, pero su desatención en el gol de Mariano le ha dejado tocado. Tampoco estuvo fino en Nápoles, aunque el error aquel día fue de Junior Firpo.

Por su parte, Lenglet lució bien contra el Eibar en el último choque en el Camp Nou y el debate parece haberse reavivado tras estas últimas actuaciones. Una situación a la que se refería Setién en la previa del duelo ante la Real Sociedad.

"Son dos jugadores que dentro de las características parecidas, son diferentes. Ahora ha tenido más protagonismo Umtiti, pero estoy encantado con Lenglet, nos aporta muchas cosas. Es una disputa en un puesto concreto. No me significo más por uno o por otro. No creo que uno sea muy superior al otro", sentenció el cántabro.

No se decanta por uno u otro firmemente, pero en su mano está dar protagonismo a alguno de sus centrales zurdos mientras Gerard Piqué es dueño y señor de la defensa azulgrana.