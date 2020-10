El debut de Berenguer: amargo y breve, pero prometedor

Berenguer ha vivido unas primeras horas como jugador del Athletic frenéticas. El viernes se hizo oficial su fichaje, el sábado fue presentado, entrenó y entró en la lista y el domingo ya jugó sus primeros minutos.

El ex del Torino entró en el 78' por Williams, cuando su nuevo equipo perdía 1-0 ante el Alavés. No tuvo demasiado tiempo y el resultado final no fue el mejor para un debut, pero dejó interesantes detalles.

Berenguer se colocó en la derecha y salió airoso en sus tres intentos en ataque. Demostró su desequilibrio, un arma que, junto a su polivalencia, le puede venir muy bien a Garitano.

El 1-0 final amargó su estreno, pero el aficionado del Athletic, que no encuentra demasiados motivos para el optimismo tras este inicio liguero, puede tener en el centrocampista una de esas razones.