El 'déjà vu' de Kepa entre el Athletic y el Chelsea

Frank Lampard decidió en las últimas semanas cambiar de portero. El técnico inglés sentó en el banquillo a Kepa Arrizabalaga para poner a Willy Caballero, algo que ha dividido a la afición del Chelsea.

Kepa es consciente de que debe esperar para tener una nueva oportunidad. Recordó tiempo atrás en 'Mundo Deportivo' que esta situación ya le había pasado cuando vestía la camiseta del Athletic.

"Estuve varias semanas que pensaba que no me hacían caso en Lezama y cuando llegaba a casa les decía a mis padres: 'No me dicen nada y no me corrigen, y si no me corrigen es porque me van a echar", explicó.

Lampard quiso salir al paso sobre una posible mala relación con el internacional español. "He leído varias noticias falsas y sin sentido esta semana. Mi relación con Kepa es buena", aseguró.

Pese a las buenas palabras de Kepa, Willy Caballero será el portero titular del Chelsea en el partido de este sábado ante el Bournemouth. Al jugador de 'la Roja' no le queda otra que esperar.