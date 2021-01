El Dépor cita a 19 jugadores tras registrar un positivo en COVID-19

El Deportivo ha citado a 19 jugadores para el partido de la Copa del Rey que le enfrentará este miércoles (19.00 horas) al Alavés después de que en la víspera se hubiera detectado un positivo en COVID-19 que obligó a suspender el entrenamiento que había programado el técnico, Fernando Vázquez, cuya rueda de prensa tampoco se celebró.

El entrenador deportivista ha incluido en la relación al uruguayo Diego Rolan, que el lunes tuvo fiebre y fue sometido a una PCR, y a Keko Gontán, que regresa a la relación tras haber superado una lesión muscular.

Borja Granero cumplirá sanción por su expulsión en la anterior eliminatoria, mientras que Yago Gandoy, que superó la COVID-19, no tiene el visto bueno de los médicos para competir, según ha explicado el Deportivo.

El club ha informado que "por problemas físicos" no han podido ser convocados el venezolano Miku Fedor, Borja Galán, Derik Osede y Uche Agbo. El Deportivo no ha concretado quién de esos jugadores que no figuran en la relación ha dado positivo en COVID-19, lo que provocó que tuviera que ser aislado inmediatamente, que se suspendiera el entrenamiento previo al partido y que todos sus compañeros de equipo pasaran test.

Miku y Galán estaban descartados para el encuentro de Copa por lesión, Derik Osede ultimaba su puesta a punto tras una dolencia, y el nigeriano Uche Agbo se incorporó esta semana a los entrenamientos tras haber viajado en Navidad a su país con permiso del Deportivo.

El técnico blanquiazul ha convocado a los jugadores del filial Manu Mosquera (delantero), Álex Barba (centrocampista) e Iván Guerrero (lateral derecho) y a los juveniles Peke (extremo) y Juan Rodríguez (central).