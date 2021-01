"El Dépor es como un huevo Kinder, todos los días tiene una sorpresa"

El presidente del Deportivo Fernando Vidal comparó al club que preside desde hace poco más de un año con un huevo Kinder, que siempre tiene "una sorpresa" dentro, y aseguró que si no hubiera tenido el apoyo de la entidad financiera Abanca, la entidad blanquiazul en agosto habría estado "liquidada" tras el descenso a Segunda B.

El dirigente repasó tras la presentación del jugador brasileño Raí Nascimento la situación en que está el Deportivo, que se ha encontrado con la "reducción de ingresos" en la categoría de bronce, la bajada de las partidas económicas de los patrocinadores, la caída de la aportación de los abonados y también otro tipo de problemas que le han sobrevenido.

"El Deportivo es como un huevo Kinder, que todos los días tiene una sorpresa", aseguró el presidente, quien aludió a una sentencia que condena al Deportivo a abonar 420.000 euros a una constructora por un problema de 2004, la devolución de una parte de los ingresos de televisión del curso pasado, facturas de luz no abonadas por los anteriores gestores e indemnizaciones por despido.

"A perro flaco, todo son pulgas. Si no estamos unidos, tenemos las ideas claras y nos mentalizamos de salir de este pozo, no lo vamos a lograr", señaló Vidal.

Hace un par de semanas destituyó al entrenador Fernando Vázquez, que en su despedida aseguró que el club tenía un grave problema interno que el presidente conocía y que no concretó.

"Si alguien tiene que aclararlo es él. Problema estructural en el club, o estoy ciego o sordo, yo no he visto ninguno. Ni con el Consejo ni con la propiedad (la entidad financiera Abanca) ha habido un problema estructural grave. Y este vestuario es el mejor que me he encontrado en mi vida: sano, limpio, que no está contaminado", defendió.

El dirigente enumeró varios problemas que ha acusado el equipo esta temporada en Segunda División B: "la pesada losa" que supuso el mazazo del descenso la temporada pasada, las "más de 30 lesiones musculares" que ha sufrido el equipo en estos meses de competición, y lo que afecta a los futbolistas la "obligación de ascender".

En este sentido, puso el ejemplo de la derrota del pasado domingo con el Compostela (0-2), en el quinto partido seguido del Deportivo sin ganar.

"Vimos cómo entrenó el equipo la semana pasada y cómo jugó. Nada que ver, parecía que la camiseta les pesaba diez kilos. No es un problema de actitud", aclaró.

A todo eso se unió la "situación económica terrorífica" por la deuda del club y las consecuencias económicas de la pandemia.

Respecto a esos condicionantes, afirmó que si el Deportivo no hubiera dado "el paso", la temporada pasada, de incorporar a Abanca como principal accionista, "en agosto el club no hubiera podido salir a competir" y estaría "liquidado".

"Para poder sostener al club tenemos que tirar de financiación, tenemos un socio financiero que es la propiedad del club, que nos lo ha facilitado mucho porque el Deportivo podía considerarse un equipo insolvente, ya que con la deuda que tiene nadie te iba a prestar un duro. De ahí haber dado ese paso. Si no, hubiéramos desaparecido en agosto", afirmó.

Vidal confesó que el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, tiene "contacto directo y diario" con él y su Consejo.

"Él está muy pendiente, no está contento con lo que está pasando, está muy preocupado", indicó el responsable del Deportivo, quien también destacó el apoyo que les brinda Escotet, consciente de que en el deporte "a veces las cosas no salen como uno quiere".

El Deportivo tiene un presupuesto total en la categoría de bronce de entre 13 y 15 millones, según explicó Vidal, quien precisó que 3,6 millones es el coste bruto de la plantilla sin incluir al delantero uruguayo Diego Rolan, la ficha más alta del equipo, con un salario de Segunda División.

"Tenemos la necesidad imperiosa de que un jugador como Rolan salga. Es inasumible en Segunda B para cualquier equipo. Si no puede ser, se quedará, pero la intención es que Rolan salga. No podemos endeudar más el club. No tiene que ser necesariamente un traspaso, puede ser una ampliación y una cesión. Pero si no ampliamos la relación contractual... estamos mirando la manera de conjugarlo", explicó sobre la situación del uruguayo.

En su comparecencia, el presidente anunció que tiene entre manos "un proyecto a largo plazo", con un "peso enorme de la cantera", que estará concluido en "tres o cuatro meses" y que supondrá una "remodelación en todas las áreas del club".