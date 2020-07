El Dépor insiste: "solo" aceptará "que se repita toda la jornada"

Javier Tebas descartó en 'Cuatro' que se vaya a repetir la última jornada tras la suspensión del Deportivo-Fuenlabrada. De este modo, el dirigente respondía a las intenciones del club gallego, que a través de la plantilla y de su director deportivo Richard Barral se movía en esta línea de discurso.

En una rueda de prensa realizada este martes en Abegondo, Barral expresó las intenciones y el sentir de los blanquiazules: "El Deportivo pedirá la repetición de la última jornada, se ha vulnerado todas las condiciones de 'fair play' de una liga. Lo que ha provocado es una adulteración total de la competición".

"Imagínate que al Fuenlabrada le sirve al empate y el Elche queda fuera de los 'play off'. No hay por donde cogerlo, el que haya montado este lío debe solucionarlo. Han hecho lo peor que se podía hacer, no tiene defensa alguna, ni moral, ni ética. Si las dos últimas jornadas se juegan siempre a la misma hora es por algo. Solo vamos a aceptar que se repita toda la jornada", añadió el director deportivo del Dépor.

Durante su comparecencia, Barral se mostró confiante en que se le dé la razón al Deportivo por lo judicial, ya sea administrativo o deportivo: "No se puede finalizar la competición de esta manera. Estamos seguros que los que tienen que dar la razón nos la van a dar, no se puede permitir este error en una de las mejores ligas del mundo".

Asimismo, el directivo del Deportivo narró cómo se dieron los hechos: "La decisión de LaLiga media hora antes del partido era suspender la jornada. Después, hablando con la Federación y el Consejo Superior de Deportes, es una intuición que tengo, se toma la decisión de que no se juegue solo el nuestro".

"Nuestros jugadores estaban en contacto con otros de Mirandés y Lugo y no querían jugar. El Rayo tuvo presión para hacerlo. El Deportivo en el momento que tiene conocimiento de que el suyo era el único partido que no se iba a jugar elevó su protesta a LaLiga y a la RFEF, antes de conocer los resultados", continuó.

No obstante, el Deportivo habría descendido con los resultados actuales independientemente de lo que hiciera contra el Fuenlabrada. "Nosotros llevamos toda la segunda vuelta con una carga emocional grande, es un desgaste físico brutal, llevamos con no sé cuantas finales, en los últimos partidos no estuvimos a la altura pero teníamos opciones en la última jornada", señaló Barral al respecto.

Por último, el asesor futbolístico se refirió a la situación de Emre Çolak, quien llegó a negarse a entrenar la pasada semana, aunque finalmente pidió disculpas a Fernando Vázquez y al club: "Emre está comprometido, es deportivista. Vino por el mínimo dinero de Segunda, está dispuesto a acabar la competición con el resto de sus compañeros".