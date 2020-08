El Dépor irá a la justicia ordinaria: duro comunicado tras la confirmación del descenso

Pasadas las 20.00 (hora española), el Deportivo reaccionó a la decisión del Consejo Superior de Deportes, ente que desbloqueó el arranque del campeonato al dejar en 22 equipos la Segunda División y dar luz verde al sorteo del calendario, que se realizará a inicios de la próxima semana.

Los gallegos respondieron con un duro comunicado en el que tildó de "atropello sin precedentes", "cacicada" y "robo impune" las decisiones tomadas sobre el 'caso Fuenlabrada', ya que defienden que "el Deportivo no ha incumplido un solo protocolo, una sola ley, un solo reglamento, ninguna circular, nada. Y hasta ahora, está siendo, junto con el CD Numancia, el único perjudicado".

Además, la entidad de Riazor recurrirá a la justicia ordinaria, ya que la vía deportiva se terminó con la decisión del CSD: "Vamos a seguir peleando, hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quién caiga, por lo que es de justicia, para que se sancione a los infractores y no se perjudique a inocentes".

A su vez, el Dépor pide a su afición que no caiga en el victimismo: "No nos compadezcamos, no nos victimicemos. No es la primera vez que desde los centros de decisión nos convierten en culpables cuando la única víctima somos nosotros. Desgraciadamente el sector funciona así y solo nos queda nuestra fuerza para luchar por intentar cambiarlo".

"No desfallezcamos nunca. Es muy difícil asimilar lo que estamos viendo y conociendo y a lo que nos aboca. La sensación de impotencia no puede ser mayor. Pero toda esa energía debemos canalizarla en dos líneas. Una, apoyar al club y al equipo para recuperar la categoría que nos corresponde. Otra, en paralelo, hacia los despachos y los juzgados para, más pronto que tarde, volver a ser parte de un fútbol profesional más justo y limpio, libre de individuos que, con probados y permanentes conflictos de intereses, manejan como propio nuestro dinero, el que vosotros generáis"; agregaba el comunicado.

Para acabar, y tras pedir al deportivismo que no olvide para bien ni para mal a los protagonistas de esta situación, el club confirmó que no retirará "ninguno de los procedimientos en marcha ante ninguna institución" y que se centrará en el terreno deportivo: "Trabajaremos desde ya sin descanso para regresar al fútbol profesional en el terreno de juego".