El Dépor llama a toda prisa a sus jugadores para medirse al Fuenlabrada

El Comité de Competición ha fijado que el Deportivo-Fuenlabrada se tendrá que jugar y esto ha desencadenado los acontecimientos. LaLiga ya ha dado horario: miércoles 5 a las 20:00. Y ahora son los equipos los que empiezan a moverse.

Como publica 'AS', el Dépor ha empezado a citar a sus jugadores para que regresen a La Coruña lo antes posible después de dos semanas de vacaciones.

Y es que la plantilla blanquiazul no entrena desde el pasado martes 21 de julio. Muchos de los jugadores se encuentran de descanso lejos de La Coruña y algunos como Víctor Mollejo o Hugo Vallejo ya se han despedido del club en redes sociales.

LaLiga ya citó este lunes al Dépor en Abegondo para que se sometieran a los test PCR, pero el equipo no se presentó argumentando que aún no tenía fecha. Ahora que sí la tiene, la patronal ha avisado al club de que este mismo martes tendrán que pasar las pruebas sí o sí, más aún sabiendo que sus jugadores han estado de viaje.

No obstante, pese a que la entidad ha citado a sus jugadores, esta aún no se ha pronunciado sobre si jugará el partido. Recordemos que su presidente Fernando Vidal dijo que solo accedería a ello si se disputaba la jornada al completo, algo que no sucederá.