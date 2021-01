El Dépor no dará su lista hasta tener los resultados de los test

En el Deportivo de la Coruña confían en poder disputar con total normalidad el choque contra el Alavés. Todo dependerá de lo que digan los test.

El club anunció un positivo el martes. El conjunto coruñés aisló al futbolista infectado, que es asintomático, comunicó el caso a la Xunta de Galicia y el resto de jugadores pasaron pruebas para determinar si hay más contagiados.

El positivo del jugador, del que se desconoce la identidad, alteró los planes previstos por el Deportivo en la víspera del encuentro de Copa.

Para empezar, la rueda de prensa telemática de su entrenador, Fernando Vázquez, que estaba fijada para las 10.15 horas, fue aplazada, inicialmente, hasta que finalizara el entrenamiento, pero como este no se celebró, acabó siendo cancelada.

El Deportivo no pudo entrenarse en la Ciudad Deportiva de Abegondo a la espera de conocer los resultados de los test y el técnico no pudo dar la lista de convocados al no saber de qué efectivos dispone para el partido.

Será este mismo miércoles, el día del encuentro, cuando el preparador blanquiazul comunique la relación de jugadores con los que afrontará la eliminatoria de Copa con el Alavés, en la que no podrá estar el infectado.