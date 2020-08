El Dépor planifica su temporada en Segunda

El director de fútbol del Deportivo, Richard Barral, ha admitido este lunes que "la planificación" de la temporada 2020-21 "no se puede retrasar más" y, aunque se ha mostrado convencido de que el equipo seguirá en Segunda División, ha pedido que se confirme ya la categoría.

"No tengo dudas de que vamos a estar en Segunda y, si es así me gustaría que lo supiéramos cuanto antes porque la planificación no se puede retrasar más. Se lo pido a quien corresponda. Sé que los políticos están de vacaciones, pero una reunión por videoconferencia, pedir a las partes que se pongan de acuerdo, se puede hacer", apeló.

En una rueda de prensa con preguntas formuladas a distancia, Barral admitió que al Deportivo le está "perjudicando totalmente esta incertidumbre" en la que se encuentra al haber descendido a Segunda B y estar pendiente de que pueda quedarse en Segunda División por no haber podido disputar la última jornada del campeonato en horario unificado.

"Nos estamos yendo a unas fechas ya donde el mercado lleva tiempo moviéndose y afecta a la planificación. Tanto a la deportiva como a la formación de la secretaría técnica. No se puede entender, bajo los más mínimos parámetros normales. Se está yendo de madre. Es momento de que alguien se ponga en su sitio y diga lo que hay que hacer, para un lado o para otro", dijo.

El responsable del área deportiva señaló que al Deportivo no le "corresponde" marcarse plazos para empezar a reforzar la plantilla porque es clave la decisión sobre la categoría en la que jugará y eso depende "de otros".

En este sentido, dejó claro que "hacer una plantilla que valga para las dos" categorías, Segunda y Segunda B, "es sinónimo de fracaso".

"Nosotros desde el minuto uno nos ponemos en el escenario de Segunda, pero, como no depende de nosotros, no podemos asegurarle eso a nadie. Ni a los jugadores que están ni a los que van a venir", advirtió.

Barral confesó que esta es "la planificación más difícil" que ha hecho porque "a 24 de agosto" nadie le ha dicho al Deportivo la categoría en la que competirá.

Además, el responsable deportivo señaló que el club va a incorporar un entrenador de porteros y un segundo entrenador para completar el cuerpo técnico que encabeza Fernando Vázquez y también tiene prevista la llegada de un secretario técnico.