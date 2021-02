El Dépor se despide del ascenso: "Es casi imposible"

El Deportivo de la Coruña comenzó a despedirse este sábado de sus opciones de luchar por su regreso al fútbol profesional. El Racing de Ferrol, con gol de Pep Caballe, le venció.

Los de Riazor tienen, en estos momentos, pocas opciones de luchar por el ascenso y el entrenador Rubén de la Barrera es consciente de ello: "Se ha complicado, por no decir que está casi imposible".

"Era la última bala para estar entre los tres primeros. Ahora toca ponerse a entrenar y pensar en el Pontevedra. El discurso tiene que ser afrontar ese partido como hay que afrontarlo. Salir a matar", agregó en rueda de prensa.

De la Barrera habló sobre el trasncurso del partido: "En la primera parte tuvimos opciones para adelantarnos. Queríamos ampliar en la segunda todo lo que hicimos, pero ocurrió lo contrario. En una jugada aislada, mal defendida desde el principio, nos hacen gol y luego fueron 20 minutos en los que no estuvimos. Estuvimos sin jugar 20 minutos".

"Lo que no podemos hacer es entrar en 'modo off'. Porque si entramos en 'modo off' la cagamos y no terminamos haciendo nada", agregó el técnico del Dépor.