El Deportivo aprieta para fichar a Abdoulaye Ba ya

El Deportivo de la Coruña recibió el 'o.k.' de la Liga para fichar, pero aún no se ha comprometido con ningún futbolista. El equipo de Fernando Vázquez lleva unas semanas negociando el fichaje de Abdoulaye Ba, jugador del Rayo que no ha tenido minutos en toda la temporada.

'AS' confirma que el cuadro de Riazor acelerará para intentart atar al zaguero senegalés, un jugador alto y con gran experiencia en la Liga, donde ha acumulado temporadas siendo indiscutible y otras con muy pocos minutos de juego.

El medio recuerda que Abdoulaye Ba apenas ha disputado unos minutos con el Rayo esta temporada y todos ellos han sido en la Copa. Paco Jémez no ha contado con él y por eso no se opondrá a su salida.

Como quiera que el Deportivo recibió el visto bueno del ente liguero para fichar después de la lesión de Somma, la salida de Abdoulaye Ba podría producirse a imagen y semejanza de la de Martin Braithwaite en el Leganés.

Y todo ello con el club coruñés evidenciando grandes problemas en defensa, especialmente evidentes en el 4-0 encajado ante el Almería, que pinchó el globo en un equipo que se había atrevido a pensar en el 'play off' tras su gran reacción.