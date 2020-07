El Deportivo piensa denunciar al Fuenlabrada por viajar sin médico

El lío del Deportivo-Fuenlabrada no hace más que crecer a medida que se suceden las horas. Poco a poco, va saliendo información importante a la luz.

Según las últimas informaciones, el doctor Carlos Lariño, del Deportivo, ha tenido que ayudar al Fuenlabrada, ya que el equipo viajó hasta La Coruña sin un doctor.

Lariño relató, en declaraciones a 'Radio Galega', que no ha accedido a las habitaciones que ocupa el Fuenlabrada en una de las plantas del hotel de cinco estrellas en el que se alojan, pero sí ha pasado por esas instalaciones para acercarles "algunos medicamentos y productos de higiene personal".

El médico indicó que el Fuenlabrada no tiene doctor en la concentración, algo de lo que se enteró el martes por la mañana, día después de la suspensión del partido que iba a disputar el conjunto madrileño con el Deportivo en el Estadio Abanca-Riazor, correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank.

"Me entero de eso por un jugador del Dépor que me dice que el médico del Fuenlabrada se quedó en Madrid. Le llamé, porque tenemos los teléfonos de todos, le pregunté por eso y le dije que no se preocupara, que lo que le hiciera falta que me avisara", señaló.

Lariño consideró que el hecho de que el Fuenlabrada se desplazara sin un médico en la expedición "normal no es", sino algo "excepcional".

"Por protección de datos que no puedo facilitar, el otro médico tuvo un problema que le impidió viajar, pero entiendo que tenían que haber buscado un sustituto. En teoría, sin un médico en el banquillo, según el reglamento, creo que no se puede celebrar el partido, el árbitro podía haberlo suspendido", aseguró.

Por este motivo, afirmó 'AS', el Deportivo piensa denunciar. Va contra el reglamento de la Federación y así lo piensa remitir en un escrito.

El galeno deportivista comentó que habla "todos los días" con los jugadores del Fuenlabrada Oriol Riera y José Rodríguez, que jugaron en el Deportivo y a los que intenta prestar "apoyo psicológico" ante la situación en la que se encuentran, ya que están "encerrados en un hotel y con miedo".

12 son los jugadores del Fuenlabrada que están en A Coruña con COVID-19, uno de los cuales ha sido trasladado este viernes al hospital Quirón, donde ha quedado en observación, aunque, según el doctor del Deportivo, "parece que no tendrá que ingresar en la UCI" ni reviste un "problema mayor" de salud.

Lariño recordó que el protocolo de LaLiga señala que para que un jugador pueda retomar la competición tienen que pasar un mínimo de diez días ya que, a los siete días del positivo se le somete a una prueba PCR y, si esta prueba da negativa, a los tres días se le repite y, en caso de un nuevo negativo, se le daría el alta.

El Deportivo va a por todas. Ha solicitado la suspensión cautelar de Segunda y el descenso del Fuenlabrada.