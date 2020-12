"¿El derbi? Nos conviene que pierda el Atlético"

El Barcelona recibe este domingo (21:00) al Levante y Ronald Koeman pasó por la sala de prensa del Camp Nou, donde analizó el partido y la actualidad 'culé'. Pero entre todo, dejó un hueco para el derbi entre Real Madrid y Atlético, en el que confesó ir por una vez con el eterno rival por el liderato 'colchonero'.

"Podemos opinar sobre otros partidos, pero primero tenemos que ganar el nuestro. Si ganamos y viendo la clasificación, es mejor que pierda el Atlético para recuperar distancia, pero no hay que obsesionarse con lo de fuera. Tenemos que estar pendientes de nuestro partido", aseveró el neerlandés.

Sobre su partido contra el Levante, Koeman lo ve de victoria obligada: "Es un partido que jugamos en casa contra el equipo que se guramente viene a apretarnos. Hay que estar muy pendiente de nuestra circulación del balón y abrir para encontrar espacios y crear oportunidades. Es una semana importante con tres partidos en casa y nuestra situación es que tenemos que ganar los tres".

De la derrota con la Juventus, se quedó con lo bueno: "En general tenemos que mejorar en defensa, pero no es algo que me obsesiones mucho porque analizando los partidos y los once goles encajados en Liga, solo tres vienen por el partido. El resto son errores individuales, penaltis, córners... Contra la Juve entramos mal en el partido y nos dejamos dominar. Pero después del 0-2 jugamos un muy buen partido y no podemos obsesionarnos con el resultado. El bueno fue el partido en Turín. Ahora tenemos que estar más concentrados en los muchos detalles del partido".

"El equipo últimamente es un poco irregular, pero tocar fondo sería estar mucho peor de lo que estamos. Hay que ser realistas, hicimos un gran partido contra la Juve donde fuimos superiores allí y nos pasó lo mismo en casa. Hay que mejorar en los detalles. Si lo hacemos, ganaremos los partidos", agregó.

En este sentido, sacó pecho por el trabajo arriba del Barça: "Somos el equipo que más ocasiones genera y eso es gracias al sistema. Sin Ansu, sin Dembélé, sin gente en banda es más complicado. Gente como Pedri, Riqui, Coutinho, Messi, Griezmann necesitan espacio, y debemos buscar lo mejor para estos jugadores".

"A mí no hace falta apoyarme"

"No creo que haya un partido fácil porque todo depende de nosotros. Si estamos bien y tenemos el ritmo, pocos equipos nos podrán ganar en nuestra casa", continuó Ronald Koeman, que incidió en lo mismo cuestionado por que su equipo no remonta: "Los equipos cuando se nos ponen por delante se cierran todavía más, defienden con más gente y los equipos aquí en España saben defender. Cada vez es más complicado. En todos los partidos hemos creado oportunidades. En cuanto tengamos más efectividad, remontaremos esos partidos".

Sobre su situación en el Barça, el neerlandés dijo estar "a gusto": "No estoy contento con nuestra trayectoria en Liga, pero estamos trabajando para intentar mejorar. A partir de ahí, depende de lo que pase en enero con el tema del presidente. Hasta entonces, intentamos sacar lo máximo al equipo, hacemos cambios con gente joven y si apoyan a estos jugadores... A mí no hace falta apoyarme. Cuando los equipos grandes no sacan resultados, la culpa es del entrenador y yo lo asumo. En ese sentido no tengo problema".

Además, dijo sentir el apoyo de la plantilla: "Si yo siento que no hay confianza por su parte, no se puede trabajar. Y no es así. Yo trabajo cómodo. Claro que estoy molesto con el camino que llevamos en Liga, pero trabajo para mejorar las cosas. Es normal que después de los últimos resultados tengamos que dar la cara".

Continuando con esto, no cree que sus críticas tras las derrotas hayan sentado mal: "Siempre intento respetar a mis jugadores y apoyarles. También estamos en un nivel donde si hay errores o no estamos bien, hay que decirlo con respeto. Yo no mato a ningún jugador en este club. Si yo salgo diciendo algo sobre un jugador, ya he hablado antes con él. Yo intento respetar siempre a cualquier persona de este equipo y si hay cosas, nos hablamos. El otro día salió algo del sistema, porque el vestuario quiere jugar distinto. Eso no es verdad, es mentira, porque yo hablo todos los días con los jugadores y ellos no me han dicho nada".

Quiere más de los veteranos

Del mismo modo, pidió un paso adelante: "Este equipo tiene suficiente personalidad y experiencia. Estoy de acuerdo en que es un momento donde estas personas con tantos años aquí deben dar el paso adelante. Yo no creo en cuestiones psicológicas o mentales, porque ser jugador del Barça y es una presión. Los buenos tienen que dar un paso adelante y espero un equipo con muchas ganas y fuerte".

"Estamos en un momento complicado en el club, no solo en lo deportivo, sino en muchas cosas más como todo el mundo sabe. Buscamos lo mejor en todos los sentidos y lo que yo veo en el día a día es que la plantilla tiene ganas, está pendiente de lo que nos falta, sabe dónde tiene que ir... Hay que ser pacientes, no se puede cambiar lo que falta en dos días. Tenemos que asumir las cosas y trabajar para mejorar", continuó.

Uno de los nombres propios que tocó fue el de Riqui Puig. "Riqui ha entrado bien en los últimos partidos. Dependerá del rendimiento de los jugadores, nosotros buscamos el mejor once. Ya veremos qué pasa", arrancó Koeman, que repreguntado fue más duro: "Un entrenador analiza su equipo, el sistema y los jugadores. Al final de esto, el entrenador decide cuál es el equipo para empezar el partido. Y si hay alguien que no está o no tiene minutos es por algo".

Por último, dejó un mensaje para la afición: "Es difícil para ellos porque siempre estás arriba ganando títulos, es difícil entender por qué pierdes contra el Cádiz o el Getafe. Pero la transición puede ser dura. Toda la situación del club es difícil, no hay seguridad en nada, cambiamos de presidente en enero... Hay muchas inseguridades y es difícil para el aficionado confiar en que podamos ser un equipo ganador".