El desastre del Liverpool nace del ataque

Ante el Fulham, el Liverpool encajó su sexta derrota consecutiva en Anfield, la undécima de la temporada. Un solitario gol de Lemina después de que Mohamed Salah se durmiera en la frontal de su propio área condenó al equipo de Jürgen Klopp, que ve cómo se empieza a desangrar en el campo el proyecto que hizo grande.

Se habla de agotamiento, cansancio, de un grupo demasiado parecido al de hace cuatro años. Y en el césped, uno de los problemas que más se achacan a la crisis 'red' es su endeblez defensiva. No es mentira y es innegable que sin Virgil van Dijk o Joe Gomez, el Liverpool es muy diferente. Pero la realidad de los datos saca a la luz cuál es la mayor carencia, lo que de verdad está condenando a Klopp y su equipo.

Con la ayuda de BeSoccer Pro no necesitamos mucho para ver que la gran rémora es el gol. Parece increíble, porque todos recordamos al equipo temible que arrasaba con el tridente Salah-Firmino-Mané. Su sello estaba en un mordiente y una efectividad brutales que la temporada pasada les hizo ser los segundos máximos goleadores de la Premier League con 85 tantos. Fueron campeones, aunque el City, defensivamente más endeble, hizo 102.

Esta temporada no arrancó del todo mal para el Liverpool a nivel de resultados, pero la entrada en 2021 no ha podido ser peor. Desde enero, los 'reds' han perdido nueve partidos, seis de ellos seguidos en su casa, un escenario donde hasta hace no mucho habían permanecido 68 encuentros imbatidos. Y en los últimos tres no ha conseguido marcar.

0-2 frente al Everton, 0-1 con Chelsea y Fulham. En los tres partidos arrasó en posesión y solo contra el Chelsea tiró menos que su rival, pero su efectividad fue terrible. Ante los 'toffees' dispararon 13 veces, seis a puerta, y del total, ocho los hicieron dentro del área en posiciones claras. Contra los 'blues' tan solo atinaron entre los tres palos en una ocasión y contra los blanquinegros fue una verbena: 14 lanzamientos, de los que únicamente tres llegaron a Areola.

Cuando un equipo que se basa tanto en la presión, el robo alto y la efectividad, no es capaz de marcar, sus argumentos se caen. Si comparamos el Liverpool de 2021 con el de 2020, vemos que defensivamente son prácticamente iguales. Ambos acusaron ausencias y han encajado 1,3 goles por partido, aunque sí que la diferencia del porcentaje de porterías a cero es clara: 31,3% frente al 16,17% actual.

Donde sí vemos un abismo es en lo ofensivo. A nivel general, ahora tira mucho menos y falla mucho más. El Liverpool de 2020, tanto el campeón como el que inició esta temporada, era capaz de hacer más de dos goles por partido (2,3), mientras que este se queda en menos de uno (0,8). Ya se ha quedado sin marcar en más de la mitad de sus encuentros en lo que va de año (58,33%), cuando hasta el pasado 31 de diciembre, el equipo de Jürgen Klopp había metido la pelota en la portería en el 93,75% de sus partidos. Una cifra escandalosa.

¿En qué se traduce esto? Pues en que los de Anfield ya llevan más derrotas en lo que va de curso (11) que en toda la temporada anterior (8) y se ven no solo fuera de la pelea por la Premier League, sino que tendrán que cambiar muchas cosas para entrar en Europa. Actualmente la quinta plaza está a tres puntos y la zona Champions, a cinco. El Liverpool es octavo y debe parar esta sangría ya para no quedarse más atrás.

Para ello necesita no solo seguir mejorando atrás, sino que la pelota empiece a entrar. Con todos sus aparentes problemas fuera del campo y la incertidumbre sobrevolándole, Mohamed Salah es el único que mantiene sus números goleadores. 24 lleva entre todas las competiciones, ya suma uno más que en todo el curso pasado. Pero Mané apenas lleva once, siete en la Premier, y Firmino, que años atrás tuvo un papel más de cara a portería, solo ha hecho seis.