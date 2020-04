El desbarre más famoso de Jesús Gil cumple 25 años

Ocurrió un 24 de abril, pero de 1995. El Atlético era 'el Pupas', y peleaba por no descender. Empató a cero en casa del colista, el Logroñés, y Jesús Gil, terminado el encuentro, bajó al vestuario hecho una furia. Pagó su frustración con el 'Tren' Valencia, en una discusión cargada de racismo que forma parte de la historia del antifútbol español.

Lo que ocurrió en el vestuario no está del todo claro. Hubo seguro reproches, insultos y demás lindezas que caldearon un ambiente ya de por sí cargado. Adolfo Valencia solo acertaba a decir "yo me voy de aquí", a lo que Gil respondía "pues vete, que no te quiero ni ver".

El enfado del entonces presidente del Atlético de Madrid fue a más, y deleitó a la prensa con unas declaraciones apoteósicas, que vistas con las gafas del tiempo nos parecen atroces.

"Yo al negro le corto el cuello", espetó. "Cuando hablo con fracasados, no quiero contagiarme", continuó. Su enfado era terrible. El Atlético estaba en el vagón de cola, luchando por la permanencia, y acababa de empatar sin goles en casa del colista.

"Al negro le he puesto blanco; ya no se burla más de mí. Hemos hecho el ridículo. No hay mentalidad. El Logroñés ha merecido ganar. A lo mejor es que sólo damos el nivel para Segunda", continuó bramando.

Destilaba auténtico odio hacia Valencia. "A ver si le matan, a ver si le matan de verdad. Más que le he dicho no le puedo decir. ¿Tú le has visto cómo lleva todos los partidos haciendo el ridículo? Se cae por una señorita y está simulando que le lesionan", dijo después.

"Me dan ganas de ir con una metralleta al vestuario y cargarme a todos", dijo, antes de anunciar que citaría a todos los jugadores al día siguiente en el Calderón para ponerles firmes. "Igual me quedo yo solo, pero me da igual. Cuando no veo actitud, me cargo a mi padre", dijo un Gil cegado por la rabia.

Aquel Atleti, entrenado por Alfio Basile, logró salvarse por un punto, en un final de temporada atípico como pocos, pues acabó desembocando en la famosa Liga de 22. En la rueda de prensa tras el partido solo atinó a decir que él hacía su trabajo, y que no podía hacer magia. Ese era el nivel del equipo.

Basile fue el tercero de los cuatro entrenadores que pasaron por el banquillo rojiblanco aquel año. Los otros tres fueron Maturana, D’Alessandro (antes que él) y Sánchez Aguiar, quien le sustituyó poco después de este encuentro.

Por cosas que tiene el fútbol, este Atleti, que ese año luchó por no descender, haría doblete al siguiente, ganando la Liga y la Copa, comandado por el recientemente fallecido Radomir Antic.

Hoy el 'Tren' Valencia recuerda con cierto humor aquella situación humillante. "Creo que el gordo (como llamaba a Jesús Gil) se calentaba mucho cuando tenía un micrófono en la boca, pero él quería lo mejor para el Atleti", dijo, en una entrevista a 'AS', en 2005.

"Nosotros cuando veíamos al Gil bravo, nos escondíamos de él. Era un cachondeo verle todo enojado", añadió el colombiano, quien al término de esa convulsa temporada volvió a su país sin querer saber nada del Atleti, como es lógico.