El descalabro del CD Diocesano: no gana desde 2020

Sorprendente bajón repentino del CD Diocesano. El conjunto extremeño solo se dejó dos puntos en las primeras once jornadas de campeonato, erigiéndose en líder destacado con diez victorias y un empate. El parón por Navidad no le sentó bien y, desde que venciera por 4-0 al Racing Valverdeño el 20 de diciembre, no ha vuelto a saborear las mieles del triunfo.

Tras caer por 0-1 ante el Cacereño el 10 de enero de 2021, el CD Diocesano solo ha podido sumar cuatro puntos de 24 posibles. Pese a ello, todavía se encuentra en la tercera posición de la clasificación con 32 puntos, seis por encima de su más inmediato perseguidor, por lo que se aseguraría el 'play off' si recuperan la tendencia ganadora.

A causa de esta terrible racha, el equipo se ha alejado de los puestos de ascenso directo a Segunda RFEF, que ahora ocupan UD Montijo y CP Cacereño. Aun así, cuentan con cuatro partidos en la primera fase para invertir la tendencia y, en la segunda fase, poder recuperar sensaciones.