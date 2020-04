El descorazonador mensaje de Setién a La Masia

Aquella foto con Riqui Puig ilusionó a los defensores de La Masia. De momento, el papel de los jugadores de la cantera ha quedado en segundo plano en 'Can Barça', con urgencia de resultados y títulos. Setién se aferra al núcleo duro, veterano y campeón la primera plantilla.

El plan del Barcelona pasa por reservar en la primera plantilla huecos destinados a futbolistas de las inferiores. Álex Collado ha sido llamado a dar un salto. Pero, de cara al público, los mensajes de Setién no resultan estimulantes. En las entrevistas que ha venido concediendo a lo largo de la semana, el técnico santanderino deja caer que, de momento, La Masia no es prioridad.

"A mí no me han convencido del todo para jugar más de lo que lo han hecho. Estamos entrenando con todos los que creemos que pueden dar el paso, pero no hemos encontrado la oportunidad para encajarlos", dijo en 'SER' el entrenador cántabro.

Horas antes, en 'RAC1', se extendió algo más. "Todos los jugadores de la cantera tienen un potencial extraordinario, pero todos tienen que mejorar. Han jugado los que estaban mejor. También es verdad que no ha habido tantos partidos. He visto que el equipo necesitaba experiencia, jugadores que me dieran madurez y templanza. El Barcelona necesita ganar todos los partidos. No te puedes permitir el lujo de perder partidos si quieres estar arriba", deslizó.

"A los canteranos aún les faltan algunas cosas que les van a hacer más competitivos y lo que hacemos desde el cuerpo técnico es exigirles para que alcancen el máximo nivel", señaló en 'TV3'. "¿Qué queremos, cantera o avanzar?", resumió.

El caso más flagrantes es el de Riqui Puig, que tuvo minutos en su debut (participó incluso en el tanto del triunfo). Poco a poco se fue diluyendo. Setién miró a la cantera en el Betis, con Junior, Loren, Francis... Las urgencias también llegan a La Masia.