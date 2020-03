El descubridor de Griezmann sufre por él: "Tiene problemas, no le veo alegría"

Antoine Griezmann lo da todo en el Barça, y eso se le reconoce. Pero no termina de ser ese elemento diferencial que justifique la magna inversión que hizo el club catalán por él. Acerca de ello se pronunció Eric Olhats, su descubridor.

Este ojeador lo fichó con 13 años para la Real Sociedad, cuando vio en él unas maneras de futbolista diferente. Y su juicio acerca de lo que le está ocurriendo en el Camp Nou es que ha perdido chispa vital.

"Se ve que tiene problemas, que no tiene alegría”, comentó el agente francés, que espera que lo "supere con el tiempo porque tiene 28 años y es un jugador de clase mundial".

Olhats, no obstante, se mostró crítico con Griezmann: "Me duele porque sé de lo que es capaz de hacer. Puede dar mucho más y no dice nada. Intenta hacer sin decir nada. Puedo entender que quisiera fichar por el Barcelona, el Barça es el Barça. Otros jugadores y amigos le dijeron que su juego se iba a adaptar muy bien al del Barça, pero a mí no me gusta su rendimiento.

También tuvo un tirón de orejas para Leo Messi sin citarlo. "Parece que no recibe tantos pases de otros, y tampoco del jefe al que se debe. Pasó un mes, el segundo, él entendió que no es el jefe, pero ahora él, por su actitud y por su talento, merece tener un poco más de consideración".

Está por ver qué le depara el futuro a Griezmann, si romperá el año que viene tras purgar un año de adaptación o si será usado como moneda de cambio para acometer otros fichajes.