El 'desliz' del Barça en Twitter que da por sentenciado a Setién

No hay mucho que decir por redes sociales después de que te metan un 2-8 en los cuartos de final de la Champions. Por eso, las redes del Barcelona estuvieron muy calmadas tras ello y durante el sábado. Sin embargo, un detalle en la cuenta de Twitter dejó traslucir que Quique Setién está sentenciado.

Más que con lo compartido, tiene que ver con lo que no se subió. Nos ponemos en antecentes. Tras el tweet anunciando el final del partido, solo hubo dos movimientos más en el 'time line' azulgrana: el vídeo de las declaraciones de Gerard Piqué en Movistar+ y el posterior del presidente, Josep María Bartomeu.

Lo llamativo no fue que no fuera habitual la manera de proceder, sino que entre ambos habló el entrenador, Quique Setién, pero en la cuenta azulgrana no se hicieron eco de sus palabras, que también estaban disponibles en el mismo canal del operador televisivo. Ni en el perfil en español ni en ninguno de los otros siete idiomas en los que se versiones la actualidad diaria.

En pleno revuelo y con el máximo dirigente anunciando que antes del choque ya había "decisiones tomadas" sobre el futuro, no es un detalle baladí ni parece involuntario que no se recogieran las impresiones del técnico, que vive sus últimas hora en 'Can Barça'.

Ahora sobre la mesa está el nombre de Mauricio Pochettino, si bien su elección despierta división interna en la entidad.