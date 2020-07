El despiste del Arsenal que a punto estuvo de causar un incidente racial

Echemos la vista atrás. Nos vamos al verano de 1992, hace casi 30 años. Aquella temporada se estrenaba la Premier League, y el Arsenal aprovechó para hacer obras en el ta desaparecido Highbury. Y cubrió las obras con una lona que estuvo a punto de causar un problema serio.

La grada denominada North Bank estaba en obras. El Arsenal, para que no se vieran, y para que no se rompiera la estética del estadio, decidió cubrir el hueco con una lona.

En ella, a un lado, estaban los patrocinadores del club; al otro, la constructora de las obras. Y en medio, una idea genial, un dibujo de la grada, con aficionados del Arsenal. Un plan sin fisuras, hasta que Kevin Campbell se percató de un problema.

Campbell se acercó a su compañero Ian Wright y le preguntó, como recuerda el 'NY Times', si no veía algo raro en el mural. "Eché un vistazo y le dije que no. Y entonces señaló que no había negros", recordó Wright.

En efecto, en el mural, obra del artista Mike Ibbison, solo había varones de raza blanca y media edad. Ni mujeres, ni niños, ni gente de otras etnias.

La temporada se debía iniciar el 15 de agosto de 1994, recibiendo el Arsenal en Highbury al Norwich City. Un día antes, Wright, quien reconoció que en su momento la ausencia de personajes de raza negra en el mural no le molestó, consideró oportuno comentárselo a David Dein, entonces vicepresidente del club y la persona que tuvo la idea de cubrir las obras con una lona que representase la grada.

"Me preguntó por qué ninguno de sus hermanos estaba en el mural. Eché un vistazo y me horroricé. Era verdad. Le dije que lo íbamos a corregir de inmediato", recordó Dean, en declaraciones reproducidas por el citado medio.

Y dicho y hecho. En un día, el mural cambió, y mostró la realidad de la diversidad racial de la afición del Arsenal. Lástima que su estreno no fuera propicio: los 'canaries' ganaron 2-4, la primera piedra de una temporada decpcionante que dejó a lo 'gunners' en décima posición. Al menos, el Arsenal jugó la Recopa como campeón de la FA Cup.