El desprecio de un periodista a Sánchez Vera y la elegante respuesta del entrenador

El Atlético de Madrid se metió en la final de la Supercopa de España Femenina y lo hizo con polémica. Porque las rojiblancas superaron al Barcelona en los penaltis después de dos claras penas máximas no pitados a favor de las azulgranas.

Pero eso no justifica la pregunta que un periodista, si podemos llamarlo así, le hizo al nuevo entrenador 'colchonero', José Luis Sánchez Vera, sobre el pase de su equipo a la gran final.

"Felicidades, míster, por el pase a la final. Pero, ¿cómo es posible que sigamos sin el VAR en estas competiciones tan importantes? Se puede decir que se os ha aparecido la Virgen y el Espíritu Santo porque el Barça os ha dado un baño. Pero gracias al VAR estáis en la final de la Supercopa", fue la desafortunada pregunta del aficionado 'culé', que presumió de sus palabras en las redes sociales, aunque se vio obligado a borrarlo poco después debido a las innumerables críticas que recibió.

Pero el entrenador del Atleti demostró ser todo un señor y respondió de forma elegante a una pregunta que nunca se debió realizar: "Es tu valoración, respetable, pero no la comparto. Comparto lo del VAR. Yo creo que llegará, todo a su tiempo, y creo que es la situación que tenemos que trabajar todos de verdad por el fútbol femenino".

"Que se nos ha aparecido el Espíritu Santo no lo comparto. Sabíamos qué tipo de partido teníamos que jugar. Ha habido dos penaltis... o no. En otras situaciones, me ha pasado a mí y nunca he salido en rueda de prensa a hablar de los penaltis. Yo también me quedo con que en el minuto 90 se me escapa la final y me empatan en una situación de una falta. A mí me gusta hablar del juego, el Barça ha jugado el partido que yo quería jugar", añadió de forma señorial Sánchez Vera.