El desprecio del Bayern a la filosofía del Borussia

Las relaciones entre Bayern y Borussia Dortmund han mejorado en los últimos años, pero Uli Hoeness parece echar de menos algo de esa tensión. Es lo que explica que el presidente de honor hiciera esta dura crítica a la filosofía de fichajes del club de Dortmund.

"Cuando el Borussia ficha a un jugador con mucho talento y rinde bien, uno percibe a los pocos meses desde dentro o fuera del club que se convertirá en un objeto de venta algún día", señaló Hoeness en una entrevista para el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

"¿Cómo va a interiorizar un jugador el ADN del club al 100% cuando siente que es no es más que un mero objeto de venta? En nuestro club no existe eso. Fichamos a jugadores para el Bayern, nunca con el fin de hacer negocios con ellos", criticó el ex futbolista.

Para Hoeness, estos planteamientos tienen un efecto negativo en los jugadores del Borussia, algo que no se da en su club, según él, por su manera de tratar a los futbolistas: "Un jugador tiene que sentir que es del Bayern para siempre".

Además, presumió de su gestión y puso de ejemplo a Lewandowski. "Se sentó conmigo hace dos años en verano y me dijo: 'Señor Hoeness, es indispensable que hable con Pini Zahavi'. Era su nuevo agente. Le contesté: 'Con mucho gusto, mi próxima cita libre es el 3 de septiembre", apuntó. Aquel era el primer día tras el cierre del mercado, lo que daba a entender al polaco que no iba a venderle.

No obstante, sí que alabó la capacidad de convencer a los mejores jóvenes de Europa: "En 'sponsoring' no nos llegan ni siquiera a la punta del zapato, pero de esa manera sí han logrado igualar la ventaja económica que teníamos de manera considerable".

De hecho, Hoeness reconoció que estuvo a punto de quedarse a una de las grandes promesas de Inglaterra como Jadon Sancho... hasta que aparecieron sus rivales: "Lo teníamos todo apalabrado con Sancho, pero en el último momento se decantó a favor del Borussia".