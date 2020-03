El destino quiso que Anduva siguiera siendo un fortín

Son ya muchos los que lo han intentado, pero nadie lo consigue. Anduva es un fortín y está protegido por un aura mágico. Cuando el Mirandés no es capaz de defenderlo como es debido, aparece el destino para protegerlo. En este caso, gracias a un penalti por mano involuntaria de Granell gracias al que los locales pudieron empatar.

Los catalanes cayeron en la trampa desde el principio del choque. Los locales lograron ser los más peligrosos sobre el campo tirando de su clásico juego directo y raso. Sus peores momentos llegaron cuando quisieron jugar en largo desde atrás, pues la zaga abortaba todas las intentonas.

Los de Lluis Martí no estaban cómodos. No es que fueran muy inferiores a sus rivales, pero sí que les costaba horrores plantarse ante Limones. Para colmo, Sagnan estaba llevando a cabo de una forma más que correcta su misión de amargarle la mañana a Stuani, que no aparecía.

Se precipitó el partido en el segundo acto. La evidencia fue que, en la primera llegada de peligro del Mirandés -un córner-, Malsa voleó la pelota al palo. A ello le siguió un buen rato de dominio por parte del Girona, que reaccionó bastante bien tras la clara ocasión de sus contrincantes.

La reacción se tornó en vendaval conforme avanzaba el tiempo. Un Limones imperial fue el último reducto de un Anduva que estaba cayendo. Stuani fue el encargado de dar la puntilla. Transformó el penalti que hizo -fue claro- por mano involuntaria Odei y dibujó el 0-1 en el marcador.

Como si el destino así lo hubiese querido, en unos minutos, el colegiado concedió otra pena máxima, pero para los de Iraola, por mano -también clara- de Granell en su área. Fue en este caso Matheus Aias el encargado de firmar las tablas con un tiro potente. Riesgo estuvo cerca de pararlo, pero no llegó.

El partido se abrió en el tramo final y ambos conjuntos pudieron llevarse los puntos. No hubo ocasiones clarísimas en estas postrimerías, pero sí unas cuantas llegadas que pudieron cambiar el resultado, pero nada. Anduve sigue firme y nadie es capaz de rendirlo desde el 24 de agosto del año pasado.