"El día del penalti de Djukic quería chocarme con el coche y desaparecer"

Hablar de Donato es hacerlo de uno de los grandes mitos de LaLiga y de una figura tremendamente importante del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña de finales del pasado siglo y comienzos de este.

El que fuero internacional con España analizó en 'Radio Marca' su paso por ambos clubes y comenzó con unas buenas palabras hacia Simeone y Luis Arágones, leyendas con las que coincidió en el cuadro 'colchonero'.

"Con Luis Aragonés ganamos dos títulos de la Copa del Rey, pero yo creo que Simeone está haciendo un grandísimo trabajo. Tiene un carácter impresionante, yo jugué contra él. Nos pegábamos dentro del campo, teníamos nuestro pique particular dentro del campo", explicó ante de profundizar en cómo era 'El Sabio de Hortaleza'.

"Es el mejor entrenador que he tenido. Transmitía seguridad y siempre defendía a los jugadores. Aprendí mucho con él y es la persona con la que más relación tenía cuando paré de jugar. Para mí, como entrenador y como persona fue un grandísimo amigo. Estábamos jugando un partido de pretemporada y fallé un penalti. Salió otro y dije que lo tirara otro, entonces cuando llegué al vestuario me echó una bronca tremenda. '¡Tú deberías tirar el penalti! ¡Tú! Quien no falla el penalti es el cura de mi pueblo porque nunca los tira. Nunca vi una persona así... ese tipo de trato, ese carácter, de hablar de coger por el cuello y vamos a salir a hostias... pero terminó allí y no quedaba nada", aseveró.

También recordó una anécdota de, cuando militaba en el Dépor, un encontronazo entre Simeone y Rivaldo. "Una vez, fuimos a jugar contra el Atlético de Madrid en Santiago porque habían cerrado Riazor y cuando salimos a calentar, escuchas a uno decirle a Rivaldo: '¡Negr* cabr*n, te voy a romper la pierna!", recordó entre risas.

Respecto a su etapa en el Deportivo, Donato recordó el fatídico penalti fallado por Miroslav Djukic que privó al cuadro gallego de sumar la que hubiera sido entonces su primer título de Liga.

"Nadie entiende hasta hoy por qué me quito del partido. Yo lo pasé muy mal. Fui uno de los que no fue a la cena. Intenté motivar al vestuario, pero pasé por la plaza de Cuatro Caminos y estaba llena como si hubiéramos ganado la Liga. Si te digo de verdad, tenía ganas de chocarme con el coche y desaparecer", confesó.

Por último, el ex futbolista habló sobre la actual situación del Dépor. "Nunca pensábamos que el Dépor podría bajar tanto. Hay que animar para que este equipo vuelva a la élite. Pero volver a conseguir lo que hemos conseguido es muy difícil", sentenció.