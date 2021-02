El día en el que a Maradona le temblaron las piernas en un campo de fútbol

Solo los genios son capaces de vestir la elástica de una selección absoluta si ni siquiera haber cumplido la mayoría de edad. Y Diego Armando Maradona siempre fue un privilegiado en ese sentido. El 27 de febrero de 1977 quedará siempre grabado en la memoria de todos los argentinos: el día del debut de un dios.

Este sábado se cumplieron 44 años desde aquel día. El primer aniversario del hito que se recuerda sin tener al 'Pelusa' presente. Argentina lloró su muerte meses atrás y ahora esboza una sonrisa al recordar todos sus goles con la 'Albiceleste'.

Ese 27 de febrero de 1977, Maradona debutó con la Selección Argentina en un encuentro amistoso ante Hungría. Un escenario ideal: La Bombonera acogió un duelo que siempre recordó con cariño.

'Olé' recuerda ahora las palabras que el '10' soltó por entonces con solo 16 años y 121 días de edad: "Estaba bastante nervioso. Menotti, el viernes, después de terminar el entrenamiento con el juvenil, me dijo que me concentrara, pero que no le dijera nada a nadie, solo a mis padres".

Menotti ya le avisó en la previa del encuentro: "No quiero ponerle nervioso, pero si las cosas van bien, le meteré a usted en el segundo tiempo". Y Maradona, que solo había jugado por entonces varios encuentros con Argentinos Juniors, se encontró con esa oportunidad.

"Ese domingo no desayuné, quería descansar todo el tiempo posible. Estuve charlando con los muchachos y fuimos a almorzar. Salimos a la cancha de Boca a las tres. Cuando el autobús estacionó en La Bombonera empecé a darme cuenta de dónde estaba. Vi tanta gente que se acercaba, nos daba consejos. Empecé a sentir un temblor en las piernas. Cuando aparecí en el campo y escuché la ovación de la hinchada, los gritos, creí que todos eran para mí. Que todos miraban a Maradona. La verdad es que nadie me debe haber dado bolilla, pero yo sentí eso", recordó entonces.

Con el 5-1 favorable a Argentina en el marcador, Menotti dio entrada a Maradona. Diego lo intentó, se quedó cerca de asistir a Houseman, que perdonó. También rozó el gol, pero aplazó ese otro placer con la camiseta albiceleste. El primer día de una historia de amor interminable.

"Me temblaron las piernas y las manos. Era un ruido bárbaro: la tribuna gritaba, lo que me había dicho Menotti me sonaba en la cabeza", dejó como resumen el 'Pelusa' en su libro 'Yo soy el Diego'.