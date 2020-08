El día en que Pirlo prefirió a Messi sobre Cristiano para su once ideal

Las hemerotecas a veces dejan detalles curiosos. No debería pasar de ello, de mera anécdota, el día en que a Andrea Pirlo le pidieron un once ideal y no metió a Cristiano Ronaldo... a quien dirigirá, si no se acaba yendo al PSG, en la Juventus.

El club 'bianconero' anunció sorprendentemente que el ex centrocampista ocupará el lugar de Maurizio Sarri, despedido tras caer eliminado de la Champions League ante el Olympique de Lyon. Y ahora Pirlo podría tener en sus filas al portugués, que hizo soñar en vano a la Juve este viernes.

Han sido muchas las veces en las que Pirlo ha elogiado públicamente a Cristiano, al que calificó como "un ejemplo para todos". Pero hace cinco años, en una entrevista para el 'Daily Mail', no se acordó de él a la hora de meterlo en su once ideal.

Sí que estuvo sin embargo Leo Messi, quien entonces rivalizaba directamente desde el FC Barcelona con el madridista Cristiano Ronaldo. En su alineación también figuraba otro de los que estarán ahora a sus órdenes como es Gianluigi Buffon.

Este era el once que Andrea Pirlo escogió: Buffon; Cafú, Cannavaro, Maldini, Lahm; Scholes, Gattuso, Xavi Hernández, Kaká; Leo Messi e Inzaghi.