El día más triste para los 'culés'

Uno fue el creador de un nuevo fútbol en el equipo azulgrana y el otro, probablemente el último gran heredero de ese estilo de juego en 'can Barça'. El 25 de abril ya es una fecha negra en la historia del Barça. No podrá cumplir años el mito Johan Cruyff y justo es la efeméride del fallecimiento de Tito Vilanova.

Porque hace justo seis años, un 25 de abril de 2014, el sucesor de Pep Guardiola a los mandos del Barcelona nos dejaba para siempre. Un cáncer del la glándula parótida, del que recayó y no pudo recuperarse, terminó con la vida del ex jugador y técnico, que ya no había podido dirigir al Barcelona en la temporada 2013-14 por sus recurrentes problemas de salud.

Sí que pudo estar presente en su despedida Johan Cruyff, pero el entrenador, que hubiera cumplido 73 años este 25 de abril de 2020, también nos dejó por un maldito cáncer, en su caso de pulmón, prácticamente dos años después.

Johan cambió la filosofía del Barça y convirtió a un equipo habitualmente autocomplaciente en el campeón que ha sido en las últimas tres décadas y de eso se ha escrito mucho históricamente.

Aunque el conjunto azulgrana ha seguido ganando con Luis Enrique y Valverde, probablemente Tito Vilanova haya sido el último en apostar por aquel fútbol total. Fiel heredero de Pep Guardiola, a su vez aprendiz del maestro Cruyff, apenas pudo dirigir una temporada al Barça antes de que apareciesen sus sostenidos problemas de salud.

El Barça le inmortalizó en un título de Liga con el que los 'culés' igualaron los números del Madrid de Mourinho de los 100 puntos. El azar quiso que una fecha como el 25 de abril uniera trágicamente a estos dos personajes tan importantes en la historia reciente del club catalán.