El día que asaltaron la casa de Ferdinand: "Había 15 con pasamontañas"

Cuando Rio Ferdinand jugaba en el Manchester United, era uno de los mejores de la plantilla y levantaba pasiones. Tantas, que un grupo de aficionados llegó a personarse en su casa para instarle a que renovara con el club. Lo contó en 'FIVE', canal de Youtube donde especificó que estaba dispuesto a defenderse a golpes si hacía falta.

"Estaba en mi casa un día y, de repente, suena el timbre. Alguien puso la mano en la cámara, de modo que no pude ver quién era. Así que pensé: '¿Quién es esta rata descarada? Voy a salir y vamos a pelear'. No te puedes tomar la libertad de venir a mi casa. Así que fui hasta la pared que está al lado de la puerta, miré por encima y allí había unas diez o 15 personas con pasamontañas y sudaderas con capucha", explicó.

El desenlace del evento fue de lo más inesperado para él, pero también aliviante: "Pensé: '¿Han venido a robarme?'. Pero, entonces, afortunadamente, uno de ellos gritó: '¡Firma el contrato!". Al final, incluso tuvo con ellos un diálogo en el que les dijo que su actitud no fue la apropiada.

"Me dejó más tranquilo saber que se trataba del fútbol, pero les dije: '¿Por qué venís a mi casa? Si yo siguiera a vuestras esposas hasta casa, me sentara delante de la puerta fuera y esperara fuera con mis compañeros, ¿estaríais contentos? No. Así que no vengáis a mi casa'. Si no váis a la de Beckham ni a la de Roy Keane, ¿por qué venís aquí? ¿Qué os pasa?", concluyó la leyenda del United.