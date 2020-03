El día que Cesc le tuvo que comprar un coche a Willy Caballero

Las apuestas nunca son seguras, y si no que se lo digan a Cesc Fàbregas, actualmente en el Mónaco. A través de Instagram, el centrocampista narró cómo perdió una de lo más surrealista contra Willy Caballero, al que le acabó comprando un coche en su etapa en el Chelsea.

"Muchas veces, durante muchos años, después de entrenar me gusta quedarme un rato más para tirar algunos penaltis. Siempre he hecho apuestas con los porteros para darle algo de picante al reto, y por algún motivo nunca había fallado, así que un día me confié demasiado y se me fue de las manos", contó el ex del Barça.

"Era el turno de Willy Caballero y le dije que si la paraba, le regalaría un Range Rover. Desafortunadamente para mí, se la paró delante todo el equipo, así que imagínate cómo fue aquello... pasé del más confiado a sentirme el tipo más estúpido en la tierra", añadió.

"Evidentemente, todo el mundo se rió de mí y gritaba que tenía que pagar mi deuda. Así que fui a un desguace y me encontré un Range Rover destrozado que ni se podía utilizar por 1.000 euros y me lo llevé", confesó Cesc, que añadía la moraleja: "No apuestes bajo ningún concepto".

Fàbregas acompañó sus palabras con un vídeo del momento en el que le hace entrega del coche a Caballero, aún en el Chelsea. En compañía de todos sus compañeros, el español acompaña al argentino con una toalla en la cabeza y entonces le descubre el pastel entre las risas de toda la plantilla.