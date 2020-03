"El día que conocí a Cristiano no podía ni hablar"

Hablar de Luka Doncic es hacerlo de uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y de un acérrimo fan del Real Madrid.

El jugador esloveno militó en la sección de baloncesto del equipo blanco, aunque nunca ocultó su gran pasión por el fútbol, un deporte al que jugó de pequeño.

"Comencé a jugar al fútbol de delantero. Siempre he sido fan del Real Madrid. Veía sus partidos y siempre me ha gustado", comentó Doncic al ex jugador de la NBA Steve Nash en 'Bleacher Report'.

Durante su charla con el canadiense, el jugador de los Dallas Mavericks confesó qye su gran ídolo en el mundo del balompié es Cristiano Ronaldo, toda una leyenda madridista que ahora milita en la Juventus.

"Cristiano es mi futbolista favorito, sin duda. Tenía 16 años cuando le conocí y estaba tan nervioso que no podía ni hablar. No le dije nada. Ahora le pediría que me deje dar una vuelta en uno de sus coches", comentó entre risas el joven, que se ha convertido en dos años en toda una estrella de la NBA.