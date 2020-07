El día que el Fulham casi traiciona a su 'DeLorean' por un 'Ferrari'

Craven Cottage, ese histórico escenario del Fulham con bases del Siglo XVIII que posee características únicas en el mundo del fútbol, es el DeLorean de Marty McFly para el club y un viaje al pasado para todos los rivales que pasan por allí. Por ello, se generó muchísima polémica dos años atrás cuando el propietario quiso modificar eso por completo.

Wembley es uno de los pocos escenarios que pertenece a una federación, en este caso a la de Inglaterra. En 2018, Khan, propietario del Fulham, tanteó la posibilidad de comprar el mítico escenario británico para que el Fulham pudiese jugar allí sus partidos.

Tras la remodelación, la Federación Inglesa todavía no había pagado los gastos del estadio y eso lo aprovechó Khan para acercarse cada vez más a terminar de forma satisfactoria esa operación.

El multimillonario, dueño también de los Jaguars de la NFL, puso encima de la mesa 673 millones de euros para que Wembley dejase de pertenecer a la Federación Inglesa y fuese la casa del Fulham.

Con el paso de los días tras la noticia y las críticas recibidas, en gran parte por su propia afición, Khan decidió retirar su oferta y descartar por completo el sueño de poder ver a su equipo jugar habitualmente en el mítico escenario.

Ahora, dos años después de esa propuesta, tras descender al Championship, el cuadro londinense busca ahora su retorno a la máxima categoría. Para ello debe vencer al Cardiff (la ida ganó 0-2) en casa y superar otra eliminatoria más.

Es el nuevo sueño de Khan, ya que el otro no se pudo cumplir. No era fácil ver que el Fulham se pudiese mudar de las orillas del Támesis, donde tiene su coqueto y acogedor Craven Cottage de 25.700 espectadores, para trasladar toda su historia a Wembley, que puede aglutinar a 90.000 personas y que posee un aura totalmente diferente. Si le tienes cariño a un Ford Mustang -edición limitada-, no todos se van siempre querer cambiar a un Ferrari último modelo... y el Fulham y su gente adoran sus costumbres.