El día que Ferdinand jugó unos minutos borracho con el West Ham... ¡por culpa de Futre!

A pesar de que pareció un futbolista intachable durante toda su carera, Rio Ferdinand reveló tras su retirada que no todo fue como aparentaba de puertas afuera.

En 'The Mo Gilligan Podcast', el ex internacional inglés reveló que jugó unos minutos borracho con el West Ham cuando no tenía ni 18 años, en la primera jornada de la temporada, ante el Arsenal.

La explicación a esta situación surrealista se encuentra... ¡en el ex futbolista del Atlético de Madrid Paulo Futre!. El luso llegó en plan estrella al West Ham y, por contrato, había acordado jugar con el '10' a la espalda.

No se lo dieron y Futre, como reveló hace unos meses, se marchó y dejó tirado al equipo el primer día de la temporada 1996-97, ante el Arsenal.

A Harry Redknapp no le quedó más remedio que llamar a Ferdinand, que estaba en la sala de jugadores y ya se había tomado varias copas.

"Me había bebido tres brandys con Cola-Cola y estaba en la sala de los jugadores. Entró un utillero y me dijo que tenía que vestirme, que estaba convocado. Tenía todavía una copa en la mano", recordó el central.

"Estaba en el banquillo, pensando: 'No, que no me saquen, tres brandy con Coca-Cola. No puedo jugar'. Pero a los tres minutos de acabar el choque entré", explicó Ferdinand.

El central, que luego se convirtió en gran estrella en el Leeds United y llegó al Manchester United de Ferguson, aseguró que aquel no fue un hecho aislado: "En el West Ham había cultura de bebida, siempre bebíamos después de los partidos. De esa época tengo lagunas, la gente me pregunta sobre los resultados del equipo y no me acuerdo".

"Cuando era joven estaba loco. Podía pasarme todo el día bebiendo, podía beber diez pintas de cerveza y luego me pasaba al vodka...", concluyó el futbolista, que aquel 17 de agosto de 1996, con solo 17 años, cayó derrotado por 2-0 ante el Arsenal de Bergkamp, Seaman o Wright.