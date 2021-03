El día que Ferguson acabó en el calabozo por pelearse con unos borrachos

Aunque durante décadas hayamos visto la versión señorial de Sir Alex Ferguson, el mito del Manchester United también tuvo su época canalla. Pero para ello hay que viajar mucho en el tiempo, a sus comienzos como futbolista, algo que hizo él mismo en su película documental 'Never Give In'.

Sobre sus inicios, el escocés relató que llegó a perder la relación con su padre por meterse en demasiados líos. "Me estaba desanimando con el fútbol porque no jugaba siempre en el primer equipo del St. Johnstone, mi carrera se estaba yendo por la borda y me salí un poco de los raíles", comenzó.

"Salía a la ciudad y comencé a salir incluso los viernes por la noche, el día antes de un partido. Mi padre me decía: 'No puedes ir al baile si tienes un partido mañana'. Fue entonces cuando nos peleamos", relató Ferguson.

"Llegó un punto en el que él dijo 'sigue tu propio camino y veremos qué pasa', y nos dejamos de hablar. Durante dos años, entre 1961 y 1963, no hablamos", reveló el histórico 'red devil', que además de en el St. Johnstone también jugó en el Dunfermline Athletic o el Rangers.

"Una noche salí y me emborraché, me metí en una pelea y terminé en la cárcel. Fui al juzgado y me multaron con tres libras. Era un poco una oveja negra. Ese período siempre ha estado en mi mente y siempre lo he lamentado. Aquí estoy yo, con los antecedentes y la educación que tuve, y me entregué", continuó.

Pero hizo las paces: "Le dije '¿qué piensas, papá?'. Él dijo 'todo estuvo bien, está bien', y luego comenzó: 'Ese es mi hijo'. Volvimos a ser amigos como antes. Eso cambió mi vida, fue la ruptura más grande de mi vida y fue la que me importaba. Después de eso, me comprometí. No había más que fútbol para mí".

En el audiovisual, rodada por su hijo y presentada en el Festival de Cine de Glasgow, Sir Alex también narró cómo vivió tras el ictus sufrido en el año 2018 y reconoció que temió no poder volver a hablar.