El día que Florentino llamó a Laporta en un funeral: "Al enemigo lo quiero cerca"

Joan Laporta fue uno de los protagonistas del programa 'Hoy jugamos en casa', de 'GOL'. En el especial sobre el Barcelona, el ex presidente azulgrana desveló una curiosa anécdota con Florentino Pérez.

Al parecer, durante el funeral del directivo del Real Madrid Pedro de Felipe, Laporta fue llamado por el presidente 'merengue' para que se sentara a su lado, algo que extrañó al catalán.

"Recuerdo que fui a un entierro de una persona relevante del Real Madrid, Pedro de Felipe, y quise mantener una posición discreta al fondo de la iglesa", comentó Laporta.

Y añadió en el mencionado programa: "Entonces, llegó un asistente personal de Florentino y me dijo: 'El presidente quiere que te sientes a su lado'. Le dije que no, pero insistió".

"Cuando le dije a Florentino que tendría que estar otra persona a su lado, me dijo: 'No, no, al enemigo lo quiero cerca", sentenció el ex directivo del Barça entre risas.