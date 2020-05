El día que Futre dijo "no" a jugar con el '16' y se fue en taxi

El final de carrera de Paulo Futre tornó en surrealista por las lesiones. El que fuera uno de los mejores jugadores de Europa a finales de los 80 y principios de los 90 fue de equipo en equipo y antes de retirarse probó suerte en la Premier League.

En el West Ham pudo disfrutar del fútbol por última vez antes de su breve regreso en el Altético de Madrid. Futre recordó una sorprendente anécdota en el equipo inglés.

Le prometieron por contrato poder llevar el '10' y luego le obligaron a vestir el '16', algo a lo que él se negó.

"Fiché por el West Ham para vivir la experiencia de la liga inglesa. Tenía 30 años, sabía que mi rodilla derecha estaba en las últimas y no quería retirarme sin probar allí", explicó en 'Mundo Deportivo'.

"Quería retirarme con el '10' en la espalda. En las negociaciones, exigí por contrato jugar con ese número y añadimos una cláusula. Toda la pretemporada jugué con el '10", continuó.

Pero llegó lo oficial, la Premier League, y se armó el lío: "Llegó el primer partido de Liga contra el Arsenal en el antiguo Highbury. Estamos a punto de entrar al campo, voy a coger mi camiseta y veo que tiene el número 16. No entendía nada. Harry Redknapp se desentendió del asunto y me dijo que tenía que hablar con el presidente. En cuanto escuché eso, me planté en la puerta del vestuario. "Nadie sale de aquí hasta que venga el presidente a hablar conmigo. Avisad al árbitro de que nos vamos a retrasar".

"Bajó el presidente, me dijo que lo sentía, pero ese número era de John Mancur, estaba todo inscrito en la Liga y no había vuelta atrás. Le dije: 'No fuck*ng sixteen'. Le tiré la camiseta: 'I don't play, you play'. Y me fui en taxi a casa", sentenció Futre, que reconoció que todo se arregló.

"Lo que me dolía era que me habían engañado, que me mintieran. Estaba dispuesto a ir a los tribunales, así que a la semana siguiente ya tenía el '10' y debuté", concluyó el ex jugador, que aseguró que guarda buena relación con sus compañeros en aquel West Ham... hasta con Moncur.