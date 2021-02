El día que Gerard Moreno rechazó al Madrid

Gerard Moreno vive el mejor momento de su carrera deportiva a nivel personal. Con 20 goles en la pasada temporada y 12 en lo que va del actual curso, el delantero es una de las piezas fundamentales del 'submarino amarillo'.

El atacante pasó por la revista 'Panenka' para hacer un profundo análisis desde sus inicios en el fútbol hasta soñar con ir convocado por Luis Enrique a la próxima Eurocopa.

"En la calle acabas cogiendo un punto de pillería. Yo me siento feliz de haber crecido en el ámbito formativo del Espanyol y del Villarreal", contó.

Gerard Moreno tuvo una oferta del Real Madrid antes de llegar al Villarreal por primera vez y hubo algo que decantó la balanza. En esa época estaba en el Badalona.

"Tuve la opción del Real Madrid, pero le di valor al hecho de que el Villarreal me hubiera seguido a lo largo de toda la temporada. Si hacía un par de partidos malos seguían pendientes de mí. Vine con mi padre y mi hermano y los tres salimos convencidos de que mi carrera tenía que seguir aquí", recordó.

Sin embargo, Gerard Moreno negó los rumores sobre una propuesta del Atlético de Madrid: "La segunda opción nunca estuvo sobre la mesa. Algo vi publicado, pero a mí no me llegó nada. En 2018, el Espanyol me trasladó que necesitaba la entrada de dinero y yo tenía claro que si salía era para volver aquí".

Por supuesto, el jugador del Villarreal dio su visión sobre el VAR. "Siempre ha dudas con respecto a los criterios o incluso algunas imágenes, pero el VAR está para dar justicia en acciones que sean muy claras. Creo que se trabaja para que año a año mejore", opinó.

En cuanto a la Eurocopa, Gerard Moreno aseguró que no se mete presión viendo lo que hacen los demás delanteros españoles.

"No es algo que me preocupe. Si quiers ir a la Selección, tienes que estar a tu mejor nivel. Intento no pensar mucho en la Eurocopa, pero a lo lejos sí está este objetivo. Jugar con España es lo mejor que le puede pasar a un futbolista", expresó.